Emergenza idrica nel Sassarese, ancora senz'acqua fino al pomeriggio

SASSARI. Non finiscono i disagi per i cittadini di Sassari e dell'hinterland. L'acqua tornerà nei rubinetti soltanto verso metà del pomeriggio di oggi, venerdì 6 dicembre. La riparazione alla condotta Coghinas 2 dell'Enas, che per tre giorni ha lasciato a secco mezza provincia, regge. Ma le operazioni di rimepimento della condotta stanno andando avanti più lentamente del previsto. E l'acqua dalla diga di Santa Maria Coghinas non è ancora arrivata al potabilizzatore di Truncu Reale. Per le operazioni di riempimento, potabilizzaizone e reinserimento in rete serviranno ancora alcune ore. L'acqua, di conseguenza, non tornerà nei rubinetti prima di metà pomeriggio di oggi.

Leggi anche Centomila persone senz'acqua: nel Sassarese tre giorni da incubo