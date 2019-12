Sassari, scrive "gay" nella targa dello studio di un avvocato: a giudizio

SASSARI. Andrà a giudizio per aver sfregiato la targa in ottone dello studio dell'avvocato Roberto Risi, in via Roma, di fronte al tribunale. Sotto la scritta "studio legale" ne aveva incisa un'altra: gay. Qualche sorpresa ha destato il fatto che l'autore del danneggiamento sia stato riconosciuto in Marcello Mannu, 27 anni, il quale, in occasione di una presunta aggressione omofoba avvenuta nel suo bar, Enjoy, si era difeso dalle accuse di omofobia giunte da più parti affermando di essere omosessuale lui stesso.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale