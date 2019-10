Champions, a Sassari arriva il Filou Oostende

SASSARI. Sarà il Filou Oostende l'avversario della Dinamo Banco di Sardegna nel terzo atto della regular season di Champions League, mercoledì 30 ottobre, alle 20.30, al PalaSerradimigni. «Sono molto contento della vittoria di Cantù, ma soprattutto sono felice di vedere come la squadra ha giocato e reagito dopo la sconfitta in Turchia», è lo stato d'animo con cui coach Gianmarco Pozzecco approccia la sfida.

«Ho letto che da febbraio il bilancio di Sassari è fatto all'80% di vittorie - commenta - credo che tutti dovremmo essere orgogliosi di questa incredibile pagina di sport, vogliamo continuare a sognare». Pozzecco parla di «grande rispetto dell'avversario» ma spiega che «per noi è prioritario restare focalizzati su noi stessi».

Quella belga «è una squadra allenata molto bene dal mio amico Dario Gjergja - sottolinea - i risultati si vedono, sono primi nel loro campionato e stanno facendo bene in Europa». Entrando più nel dettaglio, il coach di Sassari parla di «un avversario temibile, ma arriviamo con fiducia dalla partita con Cantù, dove ho visto segnali importanti verso la costruzione di una chiara identità».

Di sicuro è una Dinamo in crescita. «Giochiamo una pallacanestro diversa da quella che si gioca in Italia, siamo in alta classifica alla voce rimbalzi ma non mi sorprende, nel costruire la squadra abbiamo ricalcato la struttura dello scorso anno, scegliendo di dominare l'area a rimbalzo». Nel gioco del Banco, rileva Pozzecco, «il campo non è mai così aperto perché abbiamo scelto giocatori forti internamente, riempiamo l'area in attacco ed è più difficile fare l'assist e incorrere in un errore, da cui deriva il bilancio negativo assist-palle perse». In ogni caso Sassari vuole vincere, anche perché è già tempo di guardare alla classifica. «In una competizione corta come la coppa non sono ammessi passi falsi in casa - conclude il tecnico triestino - fare calcoli snatura il lavoro, ma dobbiamo restare concentrati e continuare a lavorare duro». (ANSA)