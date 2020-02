Dinamo a Manresa a caccia del primo posto in Champions

SASSARI. Mercoledì 5 febbraio, alle 20 a Manresa, in Catalogna, una Dinamo motivatissima affronta il Baxi nel 14/o turno di Champions League. Il Banco di Sardegna non è nel suo momento più brillante ma vuole la vittoria per vari motivi. Anzitutto per vendicare l'andata: due mesi fa Manresa ha vinto a Sassari. La prestazione fece arrabbiare coach Gianmarco Pozzecco, la cui strigliata ha ispirato una serie di successi consecutivi che l'hanno proiettata ai piani alti in Europa e in campionato, conquistando le Final Eight di Coppa Italia in programma a Pesaro la settimana prossima.

Ci sono poi da cancellare le due sconfitte consecutive rimediate a fil di sirena contro Trento e Trieste, con una cattiva gestione nel finale del vantaggio accumulato durante il match. Ancora, Sassari spera nel primo posto del girone. Infine, a una settimana dal secondo trofeo stagionale in palio, il Banco cerca un'iniezione di entusiasmo per presentarsi nelle Marche al top. Per agguantare il primo posto, il secondo è già acquisito, i sassaresi devono vincere in Spagna e sperare che Turk Telekom perda a Strasburgo. Se le due squadre arrivassero a pari punti infatti, la differenza canestri premierebbe i turchi.

«Delle cinque sconfitte in campionato, tre sono arrivate all'ultimo tiro», dice Pozzecco. «Si è trattato in tutti i casi di tiri ad altissimo coefficiente di difficoltà - analizza - ma non saremmo dovuti e non dovremmo mai arrivare a giocarci il successo così, perché se metti l'avversario in condizione di rientrare in partita il rischio è altissimo». Delusione archiviata, si pensa all'Europa. «Vincendo con Holon ci siamo garantiti il secondo posto. Domani giochiamo per il primato, con un occhio a quel che succede tra Strasburgo e Ankara». Non sarà facile. «Manresa è in corsa con Ostenda per il passaggio del turno e darà tutto - conclude Pozzecco - ma noi faremo la nostra partita, consapevoli dei nostri mezzi».