Nainggolan squalificato, Pereiro in rampa di lancio

CAGLIARI. Come ampiamente previsto, Radja Nainggolan è stato squalificato per una giornata dal giudice sportivo. Inevitabile stop perché il giocatore, in diffida, è stato ammonito domenica durante la partita Genoa-Cagliari. Domenica prossima in casa contro il Napoli (ore 18, Sardegna Arena) è molto probabile che faccia il suo esordio dal primo minuto Gaston Pereiro, già sceso in campo nel finale di Marassi, che verrebbe schierato nel ruolo di trequartista alle spalle delle punte Joao Pedro e Simeone.