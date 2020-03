Giulini rompe gli indugi: esonerato Maran

CAGLIARI. L'undicesima partita di fila senza vittorie è stata fatale a Rolando Maran. La società ha rotto gli indugi e ha deciso di sollevare il tecnico trentino dall'incarico. Dopo un avvio di campionato strepitoso la crisi innescata dalla sconfitta nella sfortunata paqrtita interna con la Lazio, in cui i biancocelesti avevano rimontato due gol nei minuti di recupero, ha aperto una falla nello scafo rossoblù. In undici partite 4 pareggi e 7 sconfitte, l'ultima domenica sera contro la Roma che ha convinto il presidente Giulini a prendere la decisione massima, cambiare allenatore.

Ora si inseguono le voci sul possibile sotituto. Al primo posto c'è la soluzione interna: Max Canzi, il tecnico che sta facendo volare la Primavera rossoblù, verrebbe chiamato a traghettare la squadra in attesa di decidere poi il prossimo allenatoire.Altra possibbilità, ma meno probabile, quella dell'ex tecnico interista Andrea Stramaccioni. Altra possibilità quella di Gianluca Festa, che aveva allenato nelle ultime giornate della sfortunata stagione 2014-2015 in cui si erano avvicendati in panchina prima Zeman, poi Zola, poi ancora Zeman. La prima dell'era Giulini. Qualche chance per Francesco Guidolin, ora commentatore tv che però sembra aver abbandonato definitivamente la voglia di allenare.

L'anno del centenario della società e del cinquantenario dello scudetto era iniziato sotto i migliori auspicicon la squadra che era addirittura arrivata alterzo posto in classifica e aveva messo insieme 29 punti nelle prime 15 partite. Undici partite dopo il Cagliari affonda in classifica e anche in campo sembra essere in fase confusa. (enrico gaviano)