Cagliari all'ultimo respiro: Simeone regala la vittoria in casa Spal

FERRARA. Cagliari all'ultimo respiro. La vittoria sul campo della Spal restituisce un po' di fiducia a un ambiente davvero in crisi dopo la serie di risultati negativi, proseguiti alla ripresa del campionato con una pessima prestazione a Verona. L'eroe della giornata è stato Giovanni Simeone che ha siglato la rete dell'1-0 a tempo scaduto. Vittoria importante, che arriva dopo 12 partite, l'ultima era stata il 4-3 di inizio dicembre sulla Samp. Prestazione però non del tutto convincente soprattutto se si tiene conto del valore degli avversari, una Spal malinconicamente avviata verso il ritorno in B.

Ritmi lenti nella gara e pochissime occasioni. Nel primo tempo giusto una punizione battuta da Rog che il bravo portiere Letica ha intercettato sulla linea fatale. Nella ripresa una puntata di Pellegrini finita fuori. L'occasone più grossa per la verità l'ha avuta la Spal con l'ex Cerri che è stato servito nell'area piccola e deviato a colpo sicuro, trovando però la manona protesa di Olsen, ieri scelto al posto di Cragno, a respingere la conclusione.

Allo scadere la svolta: tiraccio di Rog respinto dal portiere, Joao Pedro si impossessa della sfera crossa al centro e in tuffo Simeone segna il suo secondo gol consecutivo, l'ottavo della stagione. Una rete pesantissima che vale tre punti d'oro.

Spal (4-3-3): Letica, Cionek, Bonifazi, Vicari, Sala (dal 18' s.t. Reca); Castro (dall'11' s.t. Missiroli), Valdifiori, D'Alessandro (dall'11' s.t. Dabo); Strefezza, Petagna, Valoti (dal 18' s.t. Fares). All.: Di BiagioCagliari (3-5-2): Olsen; Pisacane, Walukiewicz; Mattiello (dal 27' s.t. Ragatzu), Rog, Ionita (dal 20' s.t. Birsa), Nandez, Pellegrini (dal 20' s.t. Lykogiannis); Simeone, Joao Pedro. All.: ZengaArbitro: Abisso di Palermo.

Rete: al 48' della ripresa Simeone.