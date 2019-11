Ancora una bella affermazione per il cantante sardo-egiziano dopo il successo a Sanremo

ROMA. Ancora un successo per Mahmood, il cantante sardo-egiziano già trionfatore al festival di Sanremo con "Soldi". Mahmood è infatti il primo vincitore degli Mtv Emas 2019, aggiudicandosi il successo nella categoria Best Italian Act. Mahmood era in nomination con Coez, Elodie, Elettra Lamborghini e Salmo.