Carlo Verdone, selfie da Cagliari: un abbraccio alla Sardegna

L'attore in città dopo 18 anni verrà premiato al Thotel per i suoi 40 anni di carriera

CAGLIARI. Carlo Verdone è da ieri a Cagliari. Arrivato in città con il volo di linea da Roma si è sottoposto volentieri al rito dei selfie. Oggi, venerdì 13 dicembre, ha approfittato della giornata cagliaritana per fare il turista di una città che non visitava da quasi due decenni. E anche lui si è lasciato andare al classico selfie, scattando una foto davanti al Duomo di Cagliari, monumento che risale al XIII secolo.

L'attore, che non più di qualche giorno fa era apparso in tv a a "Porta a Porta" raccontando una serie di aneddoti divertenti e commoventi sul suo rapporto con Sergio Leone, ha poi postato la foto sul suo profilo facebook ufficiale. Accompagnando il post con una frase "Ora. Cagliari. Il Duomo nello storico quartiere di Castello. Bella città e persone di rara gentilezza ed affetto. Felice di esserci tornato dopo 18 anni. Un abbraccio dalla Sardegna".

Chiudendo simpaticamente la frase con la firma e l'emoticon che ritrae la faccina con gli occhiali. Verdone sarà premiato domani sabato 14 dicembre a Cagliari, al Thotel, per i 40 anni di carriera. Un premio assegnatyo dall'associazione culturale l'Alambicco. Il riconoscimento era stato assegnato in passato anche a Ettore Scola e Giuliano Montaldo. La serata domani inizierà alle 18 con la proiezione del documentario "Carlo!". A seguire l'incontro con il regista e attore. L'ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti a sedere nella sala. (enrico gaviano)