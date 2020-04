Dieci cose da fare in casa durante la quarantena - 12 aprile

Dal 10 marzo tre cose ci accomunano tutti (o quasi): le mura domestiche, il disinfettante e la noia. Ma c’è anche la voglia di essere produttivi e uscire il prima possibile da questa quarantena. Per fortuna la creatività non mi manca e con il tempo libero a mia disposizione ho pensato di mettere insieme dieci, o più, consigli quotidiani su libri, film, serie tv e tanto altro per passare in modo più piacevole questi giorni a casa.

LIBRI

Oggi vi consiglio “Esercizi d'amore” dello scrittore svizzero Alain de Botton. In questo romanzo il protagonista racconta, in prima persona, la sua storia d'amore. Nulla di emozionante fino a qui. La cosa che rende questo libro diverso è il modo, direi scientifico, con cui il protagonista descrive le fasi della sua relazione, dall'inizio alla fine. Come se l'amore fosse una questione di numeri, calcoli e probabilità. Il tutto costruito attraverso un ragionamento che utilizza le metafore di filosofi o scrittori del passato. Una lettura leggera. Una bella riflessione su tutte le fasi dell'amore, dal primo incontro alla felicità di innamorarsi, dalla noia alla ripetitività che logora i rapporti.

Dopo avervi consigliato un film sulla vita del leader dei Joy Division Ian Curtis, oggi vi consiglio “Io non sono qui”, film biografico sulla vita di Bob Dylan uscito nel 2007. Il lungometraggio ripercorre la storia del musicista soffermandosi su sette momenti diversi. Per rendere ancora più d'impatto la suddivisione dei momenti, Dylan viene interpretato da sei attori diversi: Christian Bale (che lo interpreta due volte), Marcus Carl Franklin, Cate Blanchett, Richard Gere, Heath Ledger e Ben Whishaw. Il vero Bob Dylan appare solo una volta nel film, in un video girato durante un concerto del 1966. Un modo decisamente interessante per raccontare la vita di una delle icone del rock. E, tra l'altro, questo è l'unico film ad avere ottenuto l'approvazione di Bob Dylan. Quindi, se piace a lui, come potrà non piacere anche a voi?

ARTICOLI

Articoli, longform e gallery dall’Italia e dal mondo. Un modo per riprendere la buona abitudine di leggere, senza doversi necessariamente buttare su “Infinite Jest” di David Foster Wallace.

- Why we're all having bizarrely vivid dreams in quarantine

- Easter is a time to connect. So, even in isolation, let's cherish the ties that bind

FEED @labeltime Questo profilo IG, creato da un'appassionata di vintage, Dana Cohen, raccoglie foto di etichette di vari vestiti vintage trovati nei negozi dell'usato. Speravo di proporvi qualche profilo pasquale, ma la ricerca è stata più difficile del previsto e quindi ci accontentiamo delle cose vecchie, ma sempre bellissime.

MUSICA

“In the cards”, Robert DeLong. Se dovessi scegliere un solo disco di musica elettronica da ascoltare per tutta la vita sarebbe questo. “In the cards” è il secondo album di Robert DeLong, pubblicato nel 2015. Ogni brano crea una sua storia individuale, fatta di tantissimi elementi elettronici, ma anche di pop e di un po' di rock. Insomma, ogni canzone crea un suo mondo sonoro difficile da ritrovare nel brano precedente o in quello successivo. Robert DeLong ha una capacità di coinvolgere che secondo me pochissimi hanno. Una cosa che mi fa impazzire (e che purtroppo per il momento ho visto solo su YouTube) è che durante i suoi live utilizza, a momenti alterni, il joystick della Wii per modulare i suoni. Che dire, per me è tutto stupendo. Altra cosa che lo rende fuori dal comune è che canta, e canta anche bene. Ascoltare per credere.