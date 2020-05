Nuovo album di cover per Mara Tanchis e il trio Appassionante

ROMA. Mara Tanchis, artista di Bolotana, e le altre due componenti del trio Appassionante (Giorgia Villa e Stefania Francabandiera) si lanciano in una nuova avvventura pubblicando per la loro etichetta “Overlook Italia”, l'album di cover "Piccoli frammenti" . L'album esce proprio oggi 16 maggio su tutti i digital store e piattaforme streaming.

"Piccoli frammenti" è una raccolta che ripercorre l'esperienza delle tre artiste vissuta in ogni puntata del TV show #CR4 La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti... raccontando senza mezzi termini la versatilità della loro musica e rispecchiando la loro originalità, la loro modernità e soprattutto, la loro forza. "Piccoli frammenti" è una compilation molto emozionante in cui ogni "Frammento" con anima propria collegato agli altri compome un racconto, un percorso.

L'album contiene 20 “frammenti” di alcuni dei brani più noti della musica italiana e internazionale: ripensati, rielaborati, riadeguati per restare fedele al genere "crossover classico" firmato Appassionante... Con titoli come: “Viva la vida (Coldplay)", "Sei bellissima (Loredana Bertè)", "Only you (The Platters)", "Meraviglioso (Domenico Modugno)", "Mmm ha ha ha (Young Signorino)", "Bella ciao (Anonimo)", "La notte è piccola (Gemelle Kessler)", "Don't cry for my Argentina (Andrew Lloyd Webber)", "Lamette (Donatella Rettore)", "Life on Mars (David Bowie)", "Che bambola (Fred Buscaglione)", "Se telefonando (Mina)", "Jesus christ super star/Like a virgin (Andrew Lloyd Webber/Madonna)", "La mia solitudine sei tu (Iva Zanicchi)", "Mas que nada (Jorge Ben Jor)", "Il Valzer del moscerino (Cristina D'Avena)", "Bohemian Rhapsody (Queen)", "Viva la pappa col pomodoro (Rita Pavone)", "L'importante è finire (Mina)", "La cura (Franco Battiato)".

"Si tratta di un album eterogeneo dove il classico diventa blues, la dance diventa sinfonica e il romantico emotivamente rock _ dicono le tre artiste _ per arrivare, infine, a un insieme di "frammenti" che si incastrano tra loro dilatando i sensi e creando un'atmosfera energica, di ascolto e introspezione dallo stile originale, presentando influenze liriche e nello stesso tempo giocando con nuovi arrangiamenti sempre d'accordo con la personalità di ognuna di noi".

Giorgia, Mara e Stefania del trio Appassionante compongono un trio musicale italiano riconosciuto nel mondo come il primo gruppo tutto al femminile di crossover opera-pop. Le loro esibizioni stimolano la passione verso la tradizione lirica italiana riproposta con un volto nuovo.Il progetto è nato a Roma nel 2002 dall’idea, a quel tempo unica, del produttore Mauro Borzellino con la sua etichetta Overlook Italia. L’obiettivo era quello di creare un crossover di musica classic-pop rappresentato da tre donne mediterranee, nonché cantanti liriche. Per Mara, cantante di Bolotana con studi al conservatorio ed esperienze artistiche importanti è stato il trampolino di lancio per una carriera strepitosa.