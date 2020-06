Un giro in auto con Jacopo Cullin

Al via "Il passeggero": quattro puntate settimanali in onda sul sito ufficiale dell'artista, attore e regista cagliaritano

CAGLIARI. Da lunedì 22 giugno prende vita “Il passeggero”, nuovo format ideato, diretto e prodotto dall’attore e regista cagliaritano Jacopo Cullin che, in attesa di tornare sul palcoscenico per recuperare le date degli spettacoli rinviati a causa della pandemia di Covid-19, torna con una nuova creatura per raccontare personaggi, storie, cultura e luoghi della Sardegna. Quattro puntate della durata di venti minuti che ogni lunedì alle 9 sul sito ufficiale dell'artista, per quattro settimane consecutive, vedranno Cullin salire a bordo di un’automobile differente per incontrare quattro personaggi protagonisti della scena isolana, coinvolgendo lo spettatore in un viaggio in cui la meta sarà ogni volta un luogo di interesse storico o naturalistico, con immancabili momenti di ironia, storie, aneddoti e preziosi racconti.

Protagonisti dello show saranno Benito Urgu, Giampaolo Loddo, Massimiliano Medda e Gabriele Cossu, amici e compagni nella vita professionale di Cullin, raccontati da prospettive inedite che li svelano come mai è stato fatto finora. L’intimità dell’abitacolo di un’automobile, dunque, diventa il luogo ideale per accogliere chiacchierate ricche di immancabili storie e curiosità, accompagnate dalla consueta comicità che caratterizza i protagonisti e a fare da sfondo alcuni dei paesaggi più suggestivi della Sardegna.

«“Il passeggero” – spiega Cullin – è un format che avevo in mente da diversi anni - racconta Jacopo Cullin – e nella sua fase di studio e creazione ho preso spunto da uno show statunitense che ho però modellato, ampliato e contestualizzato fino a farlo diventare una mia creatura. Al suo interno ho voluto racchiudere tutto: amicizia, cibo, escursioni, archeologia, aneddoti, sorprese, automobili e tante risate in una Sardegna magica, in cui a ricoprire il ruolo del passeggero sarà proprio lo spettatore».

L’incontro con Special Car Group – continua il regista - è stato naturale e l’azienda ha sposato da subito con entusiasmo il progetto, comprendendone appieno le potenzialità, e io sono salito a bordo delle loro macchine cogliendo l’occasione per promuovere il territorio in maniera alternativa. Lo show è un concentrato di eccellenze sarde, tra ospiti, sponsor, collaboratori e supporter, tra i quali voglio citare il Cagliari Calcio e la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari».