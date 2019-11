Cinque militari feriti in Iraq in un attentato, uno è sardo

Un posto di blocco dei militari italiani in Iraq. Nel riquadro, Paolo Piseddu

SASSARI. C'è anche un militare sardo fra i 5 feriti gravemente nell'attentato esplosivo di ieri 10 novembre nel Kurdistan iracheno. Si tratta di Paolo Piseddu, 46 anni, di Orroli. Il militare sardo è stato colpito all'addome, anche lui come i suoi commilitoni però non corre pericolo di vita. Tre dei militari sono più gravi. Oltre a Piseddu, sono rimasti vittime dell'attacco Marco Pisani, Andrea Quarto, Emanuele Valenza e Michele Tedesco.

Paolo Piseddu, quarantaseienne originario di Orroli, terzogenito dei quattro figli messi al mondo da Stefania Schirru e Emanuele (Lello), pensionato, ex dipendente della Pirelli. Piseddu, appartenente alle forze speciali, si è arruolato giovanissimo, subito dopo il conseguimento del diploma al liceo scientifico Pitagora di Isili. Faceva parte di una pattuglia interforze impegnata nella missione di addestramento delle forze curde e irachene “Prima Parthica”.

L'attentato, riferisce lo Stato maggiore della Difesa, è avvenuto in mattina quando un Ied, un ordigno esplosivo rudimentale, è detonato al passaggio di un team misto di Forze speciali italiane e Peshmerga. Il team stava svolgendo attività di addestramento ("mentoring and training") in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis.

Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, "segue con attenzione l'evolversi della situazione". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso "solidarietà", mentre il premier Giuseppe Conte "continua a seguire costantemente e con attenzione la situazione". Fra gli attestati di solidarietà ai 5 militari anche quello del sottosegretario alla difesa Giulio Calvisi e del presidente della Regione Christian Solinas.

