Poche nascite in Sardegna: l'isola ultima in Italia

Appena un figlio per ogni donna. In testa alla graduatoria nazionale il Trentino Alto Adige

SASSARI. L’isola si conferma ultima per nuovi nati. Appena 1,02 figli per ogni donna, contro una media nazionale di 1,29. Lontanissima dall’1,59 del Trentino Alto Adige, ma anche dall’1,34 di Sicilia ed Emilia Romagna. Un dato ancora più basso di quello dell’anno scorso, quando la media sarda era dell’1,07. Sempre in fondo alla classifica nazionale.

Ma le donne sarde sono anche quelle che diventano madri più tardi. L’età media è di 32,5 anni. Un primato che l’isola condivide con Basilicata e Lazio. Dalla fotografia dell’Istat emerge però una Sardegna settentrionale che fa più figli, con le province di Nuoro e Sassari sopra la media, mentre il Sud dell’isola è sotto la soglia, neanche un figlio per ogni donna.

