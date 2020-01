Il commissario di Forestas: "Precari stabilizzati entro il primo febbraio"

CAGLIARI. Gli oltre 1.100 precari di Forestas saranno stabilizzati entro il prossimo 1 febbraio. Lo ha garantito il commissario dell'Agenzia, Giovanni Caria, durante l'incontro con i rappresentanti sindacali che oggi hanno organizzato un sit-in davanti alla sede dell'ente regionale in viale Merello a Cagliari. Manifestazione indetta da Uila-Uil, a cui ha partecipato anche il Sadirs, proprio per sollecitare l'assunzione a tempo indeterminato.

«L'incontro è stato positivo - spiega la segretaria di Uila Gaia Garau - il commissario ha firmato il primo degli atti necessari alla stabilizzazione». Ora, ha aggiunto, «devono essere deliberati il piano del fabbisogno e il bilancio preventivo: una volta firmati, questi atti avranno bisogno di una rapida approvazione da parte degli assessorati competenti. Vigileremo affinché la data dell'1 febbraio venga rispettata».

Nelle scorse settimane il sindacato di categoria della Uil aveva chiesto anche il miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti dell'Agenzia. «Se la priorità resta la stabilizzazione immediata degli operai a tempo determinato, occorrono anche risorse aggiuntive per il passaggio al ruolo unico regionale di questi lavoratori - argomenta la sigla - tutti infatti sono stati esclusi dalla legge che ha previsto il nuovo contratto solo per i dipendenti a tempo indeterminato».