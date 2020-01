Desirè Manca (M5S) attacca: "Pioggia di milioni dalla Regione alle scuole private"

Il capogruppo pentastellato: "In quegli istituti si pagano già rette da capogiro mentre in quelli pubblici crollano i soffitti"

CAGLIARI. «Mentre la scuola pubblica arranca, la Giunta Solinas premia con una montagna di soldi quelle private, in particolare le cattoliche». È la denuncia della capogruppo del Movimento Cinquestelle in consiglio regionale, Desirè Manca, che si riferisce a una delibera di ottobre con cui si approvano le linee guida per l'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia non statali paritarie per le spese di gestione e funzionamento.

Scuole non statali ma che hanno acquisito la parificazione del Ministero dell'Istruzione e comunque già finanziate nel 2017 dalla precedente Giunta. Complessivamente i milioni distribuiti tra 220 scuole in tutta la Sardegna saranno 17,3. «Una pioggia di milioni - attacca Desirè Manca - e mentre i finanziamenti milionari rimpingueranno le casse di quelle scuole per pochi che chiedono rette da capogiro, nella scuola pubblica crollano i soffitti, chiudono i laboratori extracurriculari, mentre docenti precari sperano in un rinnovo annuale».

«Noi del M5S - prosegue - crediamo in una scuola universale e totalmente gratuita: sono le istituzioni che devono garantire il suo funzionamento nel totale rispetto della nostra Costituzione. Non permetteremo che questo governo regionale trascuri totalmente il pubblico in favore del privato, lo smantellamento del pubblico non intaccherà anche le scuole dei nostri ragazzi».