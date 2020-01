Una veterinaria sarda tra le 10 donne dell’anno

ORISTANO. Si può anche volare sulle ali di quei bellissimi uccelli che ogni tanto passano per le sale della clinica veterinaria Due Mari. Si può volare talmente lontano che da via Cagliari a Oristano si finisca sulle copertine dei libri di successo con la propria firma in alto e poi nelle classifiche che mettono in fila i più meritevoli. Non sono certo verità matematiche, ma sicuramente regalano più di un sorriso a chi ci finisce quasi inaspettatamente.In pochissimi anni, la veterinaria oristanese Monica Pais, ha scalato posizioni su posizioni e dalla struttura alla periferia della periferia d’Italia è finita con l’essere considerata tra le dieci donne più ben volute. La graduatoria è quella stilata dal Corriere della Sera che è andata a pescare l’oristanese che, non solo cura nella sua clinica decine di animali feriti che altrimenti non avrebbero una casa, ma si diletta anche a raccontare le loro storie nei libri che, manco a dirlo, sono finiti a loro volta in testa a classifiche nazionali. La veterinaria più amata dagli italiani ha infatti scritto i due libri “Animali come noi” e “Storia del cane che non voleva più amare”, entrambi ispirati da quel che i suoi occhi hanno visto nelle sale della clinica e a quel che le sue mani hanno potuto toccare ogniqualvolta c’è stato bisogno di intervenire per salvare la vita a qualcuno di quegli animali in difficoltà. Come il cane Palla, diventato quasi un’icona dei maltrattamenti e allo stesso tempo della “resurrezione” dopo aver vissuto per anni legato a una catena troppo stretta che gli aveva deformato il collo. La sua rinascita è la stessa di tanti altri animali che passano nella clinica.