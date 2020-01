L'Ue conferma: arrivano i fondi "green" anche per la Sardegna

SASSARI. In una ipotetica classifica delle priorità, la Sardegna viene subito dopo la Puglia. Significa che dei 4 miliardi (ma si tratta solo della cifra di partenza) destinati all’Italia, dopo la fetta più grossa assegnata al risanamento dell’ex Ilva di Taranto, ci sarebbero l’area dell’ex Petrolchimico a Porto Torres e i siti minerari dimessi del Sulcis.

La ragione è semplice: il patto verde da 1000 miliardi approvato ieri 14 gennaio dal parlamento europeo ha l’obiettivo ambizioso di annullare le emissioni di C02 entro il 2050 agevolando i progetti ecosostenibili in particolare in quei territori legati in maniera più forte ai combustibili fossili, il carbone in particolare. E la Sardegna, dopo la Puglia, è la regione italiana che ha il maggior numero di addetti in attività legate al carbone.