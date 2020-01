Appalti trappola e imprese ko: in Sardegna le imprese affondano

L'Ance denuncia una situazione drammatica, dal prezziario che non viene rispettato da 18 anni all'uso di materiali scadenti per contenere i costi

SASSARI. Lavori cominciati e mai finiti, ponti di nessuno e cantieri mangiasoldi. Dopo la denuncia della Nuova sui 40 ponti che non si sa a quale ente appartengano, l'Ance (associazione nazionale costruttori edili) interviene per denunciare uno scenario desolante. Si va dal prezziario mai rispettato negli ultimi 18 anni agli operai edili inquadrati come metalmeccanici o addirittura braccianti. E poi c'è il temibile problema dei materiali scadenti utilizzati per contenere i costi e quindi della corsa ai ribassi negli appalti. Il prezzo di tutto questo lo paga l'intero sistema del trasporto isolano.

