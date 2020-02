Vertenza latte, la Regione convoca i pastori

Incontro a Cagliari il 13 marzo, il prezzo del prodotto ancora non è stato definito

CAGLIARI. L'ultimo tavolo nel quale si è parlato della vertenza latte ovino risale al 29 novembre 2019 a Cagliari. La ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova era sbarcata in Sardegna per «ascoltare». E quello ministeriale a Sassari è fermo addirittura dal maggio 2019. Da allora tutto è bloccato.

Non si conosce ancora il prezzo del latte per la nuova campagna e quello dello scorso anno pare sia arrivato a circa 80 centesimi, al di sotto dei costi di produzione e lontano da quel «1 euro» sperato. Le migliaia di litri di latte sversati dai pastori in strada, i blocchi e le manifestazioni hanno lasciato strascichi giudiziari con oltre un migliaio di persone che si devono difendere nei tribunali. E nelle campagne restano solo rabbia e delusione.

Ora l'assessora regionale dell'Agricoltura, Gabriella Murgia, ha convocato un nuovo tavolo giovedì 13 febbraio a Cagliari, per fare il punto sulla situazione del comparto e sugli accordi firmati un anno fa in Prefettura a Sassari. All'incontro sono stati invitati i rappresentanti dei pastori, delle organizzazioni agricole, degli industriali e del credito. Si ripartirà da quel tavolo di filiera che doveva stabilire il reale prezzo del prodotto attraverso una griglia definita nell'accordo ministeriale, ma la strada sembra in salita.(Ansa).