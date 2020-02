On line i redditi dei consiglieri regionali: il più "ricco" è Sechi, Udc

Un medico ha la remunerazione più alta. Nessun reddito per l'allenatore di calcio in forza alla Lega

CAGLIARI. Sono online da oggi 14 febbraio sul sito del Consiglio regionale le dichiarazioni dei redditi dei membri dell'Assemblea. Il più «ricco», con 253mila euro guadagnati nel 2018, è Gian Filippo Sechi dell'Udc, di professione medico. Il presidente della Giunta Christian Solinas è ottavo con 99mila euro; bisogna scendere molto in classifica per trovare il presidente del Consiglio regionale e avvocato, Michele Pais, 46/o con 23mila euro.

Nella top ten anche altri tre medici: Pietro Moro (Misto) con 135mila euro, Gianfranco Ganau (Pd) con 110mila e Domenico Gallus (Udc Cambiamo) con 82mila euro. Tra i dieci anche il decano dell'Aula Giorgio Oppi (131mila euro), Francesco Stara (Italia Viva, 149mila), Nanni Lancioni (Psd'Az, 111mila) e l'assessore alla Cultura Andrea Biancareddu con 108mila euro. Nella seconda fascia si trovano i consiglieri uscenti con redditi tra i 79mila e gli 82mila euro. L'ex sindaco di Cagliari Massimo Zedda è al 28/o posto con 65mila euro, seguito dalla capogruppo del M5s Desirè Manca con 57mila euro. Il capogruppo della Lega, Dario Giagoni, è cinquantesimo con quasi 13mila euro.

Gli ultimi posti sono dedicati tutti alle new entry. Senza reddito il consigliere della Lega Andrea Piras, che nel curriculum vanta un'esperienza da allenatore di calcio nelle squadre giovanili. Penultimo è il più giovane dei 5 stelle, Michele Ciusa, anche per lui nessun reddito e nel cv un'occupazione da consulente aziendale. Terz'ultimo con poco più di duemila euro è il collega di movimento Alessandro Solinas, praticante legale. Sara Canu (Lega), nutrizionista, per il 2018 ha dichiarato tremila e ottocento euro. Salendo nella classifica c'è Pierluigi Saiu (Lega) con quattromila e quattrocento euro, poi Maria Laura Orrù, l'ingegnere-architetto dei Progressisti specializzata in impianti sportivi. Per lei, cinquemila e settecento euro. Quasi seimila per il capogruppo dei Riformatori Aldo Salaris. (Ansa).