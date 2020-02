Duro affondo dei Cinquestelle: "Solinas si faccia carico delle sue responsabilità"

CAGLIARI. Clima infiammato fra opposizione e maggioranza in consiglio regionale per la vicenda della continuità aerea. Rincara la dose, dopo l'attacco del Pd, il Movimento Cinquestelle, tramite il capogruppo Desirè Manca. "Quante prese in giro presidente Solinas, adesso si faccia carico delle sue responsabilità di governatore e cominci a lavorare sul serio per il bene dell'isola. Persino la ministra dei trasporti, Paola De Micheli, bacchetta Solinas, invitandolo a mettersi a lavorare per i sardi, anziché perdere tempo e scaricare le sue responsabilità sugli altri. L'inadeguatezza del governatore della Sardegna - incalza Manca - è tale per cui il leader del suo partito è costretto a venire in soccorso ancora una volta. Matteo Salvini infatti oggi attacca la Ministra per sviare l'attenzione sulle responsabilità di Solinas e della sua giunta colpevoli di tante figuracce".

"Nei giorni scorsi Solinas - osserva la capogruppo del M5s - ha fatto ricadere sul governo la responsabilità del disastro sulla continuità territoriale, dimenticandosi la brutta figura rimediata con l'Unione Europa davanti a cui ha presentato un progetto (che prevedeva la tariffa unica) già bocciato per ben due volte dalla stessa Ue. Evidentemente, però - prosegue l'esponente M5S - al governatore non bastavano i gravi ritardi, l'assenza di idee, e la totale incapacità nel gestire la situazione. Per riscrivere la continuità territoriale ora pensa persino a un super consulente, pagato dai sardi, che dovrà risolvere una situazione catastrofica provocata da mesi e mesi di inerzia di cui sono responsabili lui, l'assessore ai Trasporti, e tutta la maggioranza".

"Nell'immobilismo della Regione - conclude - adesso è stato il governo a scongiurare, grazie alle sue interlocuzioni con Bruxelles, che da aprile la Sardegna resti senza collegamenti aerei per Roma e Milano. Sarebbe però interessante capire come Solinas impiegherà i dieci mesi di tempo ulteriormente concessi per presentare un piano per la continuità territoriale valido: ha bisogno di un esperto esterno pagato con fondi pubblici che dovrà svolgere il lavoro già profumatamente pagato per le stesse mansioni?".