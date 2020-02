Verso la proroga dei voli in continuità con la Sardegna

ROMA. Si profila una proroga del Governo per i voli di continuità territoriale tra la Sardegna e la Penisola: l'attuale regime con prezzi agevolati scade il 16 aprile prossimo, la proroga consentirà quindi la ripresa delle prenotazioni, oggi bloccate, in attesa del nuovo bando ma non potrà andare oltre il 31 dicembre 2020.

È quanto emerge, secondo quanto si è appreso, dall'incontro tra la ministra dei Trasporti Paola De Micheli, il governatore Christian Solinas e il presidente del Consiglio regionale Michele Pais.

Se interverrà direttamente Roma con la proroga, il rischio è che l'Italia incorra in una procedura di infrazione da parte dell'Unione europea. A dispetto delle polemiche di questi giorni tra la Regione e la ministra, l'incontro è stato definito «cordiale» e Solinas, all'uscita dal Mit, è apparso abbastanza soddisfatto.

Sull'incontro è stata anche diffusa una nota congiunta della ministra dei Trasporti Paola De Micheli e del governatore Christian Solinas. «La correttezza della procedura intrapresa _ si legge nella nota _ ha consentito di esprimere una rassicurazione significativa riguardo alla proroga della attuale sistema di collegamenti aerei, a seguito dell'impegno della Regione a concludere la procedura di gara con l'assegnazione entro il 31 dicembre. Riteniamo pertanto che il via libera alla proroga possa arrivare entro pochi giorni». «Un via libera - aggiungono - consentirà all'Isola una gestione programmatoria adeguata in vista della imminente stagione estiva».