Coronavirus, 52 i casi in Sardegna. Chiusa la Cardiologia a Sassari

Dopo il caso del paziente trovato positivo in ospedale al via sanificazione

SASSARI. Salgono a 52 i positivi al coronavirus in Sardegna: gli ultimi casi a Cagliari e a Sassari. Lo rende noto la Regione.

Nel frattempo sempre nel capoluogo del nord dell'Isola, l'ospedale Santissima Annunziata di Sassari chiude temporaneamente il reparto di Cardiologia dopo la conferma di un caso positivo fra i pazienti per le operazioni di sanificazione.

Il personale ha iniziato poco dopo le 19 a far defluire tutte le persone non ricoverate e si procederà alla chiusura di tutti gli accessi per poi intervenire negli ambienti. Il paziente positivo al Covid-19 si trova ora ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'Aou, dove oggi sono arrivati in tutto tre nuovi contagiati.