Coronavirus, altre tre vittime in Sardegna: il bilancio sale a 5 morti, 4 sono di Sassari

SASSARI. Due anziani pazienti positivi al Covid-19 e ricoverati nel reparto di Malattie infettive dell'Aou di Sassari sono morti questa mattina. Erano affetti anche da altre patologie. Oltre al primato in Sardegna per numero di casi positivi, con 216 contagi su 293 accertati nell'isola sino a ieri, Sassari detiene anche il triste primato dei decessi: quattro, tre dei quali solo oggi. A Sassari i due morti in ospedale si aggiungono all'anziano ospite deceduto a Casa Serena, il centro residenziale per anziani gestito dal Comune di Sassari, di cui ha dato notizia questa mattina il sindaco Nanni Campus. L'altro decesso risale a domenica scorsa, quando ha cessato di vivere l'81enne che qualche giorno prima era stato trasferito da Cardiologia a Malattie infettive.

Si attende di capire se l'arresto cardiocircolatorio che ha provocato la morte del 75enne di Samassi, nel Sud Sardegna, sia legato al coronavirus. Di sicuro è risultata positiva la moglie, tanto è che - come conferma il sindaco di Samassi Enrico Pusceddu all'ANSA - è ricoverata al Santissima Trinità di Cagliari. Intanto a Samassi è stato attivato il protocollo di gestione dell'emergenza che prevede la ricostruzione dei contatti tenuti dal soggetto risultato positivo. Individuate le persone coinvolte, sarà disposta la quarantena o l'isolamento fiduciario. Il marito della donna era attivo nella Pro loco. Il rischio è che il virus si sia diffuso.