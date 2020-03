La raccolta fondi Nuova-Dinamo: sardi aprite il cuore. IBAN IT41J0101517 2000000 70314705

SASSARI. L’isola chiede aiuto, i medici stremati lanciano appelli. Chi ha la possibilità di farlo, deve rispondere a questo sos. È nell’interesse di tutti: più gli ospedali dell’isola saranno attrezzati ed efficienti, prima sarà sconfitto il coronavirus e tutti noi potremo tornare a respirare. Con questo spirito è partita la raccolta fondi che vede insieme la Nuova Sardegna, la Dinamo, la Fondazione Dinamo e il Banco di Sardegna: insieme per affrontare l’emergenza e sostenere le strutture sanitarie. Ognuno di noi può farlo «ma il buon esempio deve arrivare innanzitutto dalle istituzioni e dalle società che operano in questo territorio – dice il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese –: in questo momento di enorme difficoltà farlo è un dovere».

E il Banco di Sardegna, main sponsor della Dinamo, è già sceso in campo. «Quando il presidente della Dinamo Stefano Sardara mi ha fatto la proposta – dice Cuccurese – non ho avuto alcun dubbio. Ci siamo, partecipiamo a una iniziativa lodevole: l’abbiamo già fatto altre volte, penso per esempio quando c’è stata l’alluvione a Olbia. Oggi come allora faremo la nostra parte». La Dinamo coinvolgerà i suoi atleti e i testimonial dell’iniziativa, quattro sardi molto noti, hanno già fatto sentire la loro voce attraverso i social. Si tratta di Elisabetta Canalis, Melissa Satta, Geppi Cucciari e Filippo Tortu.

Elisabetta Canalis ha scelto Instagram per lanciare il suo personale appello: “La Sardegna ha bisogno di noi, servono i mezzi per aiutare il personale sanitario e i pazienti». Chiunque voglia fare un versamento potrà fare un bonifico alla Fondazione Dinamo tramite

causale “In campo per l’emergenza Covid-19”. In alternativa è possibile, attraverso l’e-commerce biancoblu www.dinamostore.it, versare alla Fondazione Dinamo la cifra desiderata. Come ha spiegato il presidente della Dinamo Stefano Sardara «vista l’estrema necessità di fondi le donazioni verranno devolute in tempo reale secondo le indicazioni delle Prefetture». Significa che di volta di volta si cercherà di tamponare le situazioni più critiche dirottando le risorse verso un determinato presidio perché «tutti – le parole del direttore della Nuova Sardegna Antonio Di Rosa – vivono una situazione di estrema difficoltà». Voltare la faccia dall’altra parte è impossibile, oltre che disumano. «Contribuire è un dovere, per questo faccio un appello alle istituzioni e alle grandi aziende presenti in questo territorio – dice Cuccurese –: fatevi avanti, insieme possiamo farcela». Il direttore generale del Banco di Sardegna annuncia la creazione di un fondo di solidarietà, nelle prossime ore è previsto il via libera da parte del consiglio d’amministrazione: «È presto per parlare di cifre ma assicuro che il fondo sarà consistente», spiega il dg.



La Dinamo è pronta a coinvolgere i suoi giocatori e i quattro testimonial: ogni giorno sarà fatta un’estrazione tra i donatori e due saranno premiati con la possibilità di fare una una videochiamata social con uno tra i biancoblu Spissu, Bilan, Smith, Bucarelli, Devecchi, Sorokas, Evans, Magro, Pierre, Gentile, Coleby, Vitali o una delle star isolane Elisabetta Canalis, Geppi Cucciari, Melissa Satta o Filippo Tortu. Ad aggiudicarsi la videochiamata daranno il donatore più generoso del giorno e un altro estratto a sorte. Ma non è finita perché al termine della raccolta altri 200 donatori riceveranno gadget Dinamo o biglietti per le partite casalinghe: la speranza è che i Giganti ritornino in campo presto, perché significherà che l’incubo è finito. (si. sa.)