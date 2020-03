Poste e banche, il calendario per il ritiro delle pensioni

SASSARI. L’emergenza sanitaria costringe Poste italiane a organizzarsi per evitare che il ritiro delle pensioni diventi un’occasione di contagio del Covid-19. Nessun problema per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che si vedranno accreditare le pensioni del mese di aprile il 26 marzo. Per il prelievo di contanti i titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno utilizzare gli oltre 7.000 Amt Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello. Il problema nasce per coloro che invece non possono evitare di ritirare la pensione in contanti perché privi di carta. Dovranno presentarsi secondo una turnazione alfabetica prevista da un calendario per limitare gli afflussi: i cognomi dalla A alla B giovedì 26 marzo; dalla C alla D venerdì 27; dalla E alla K la mattina di sabato 28; dalla L alla O lunedì 30; dalla P alla R martedì 31; dalla S alla Z mercoledì 1° aprile. L’altro consiglio dei sindacati è quello di non creare assembramenti davanti alle sedi ed evitare altre operazioni non strettamente necessarie.I sindacati regionali Slc Cgil Slc Cisl, Uilpost, Failp Cisal, Confsal comunicazioni, Ugl specificano che si deve in ogni caso, ove possibile, indossare dispositivi di protezione personale, entrare in ufficio solo all’uscita dei clienti precedenti, tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all’esterno degli uffici che nelle sale. Chiedono inoltre a tutti i cittadini di evitare acquisti online se non strettamente necessari; per la stessa ragione l’appello ai siti di e-commerce è quello di prevedere consegne posticipate per beni non considerati essenziali. All’azienda Poste italiane chiedono di applicare le regole di sicurezza previste nei protocolli e nei decreti governativi per garantire ai lavoratori la dovuta sicurezza.Il Banco di Sardegna ha invece deciso che le filiali saranno aperte solo al mattino e sarà possibile accedere esclusivamente su appuntamento. I clienti, già informati con mal e sms,i potranno telefonare direttamente alla propria filiale di riferimento e prenotare l’appuntamento, sia per le operazioni di cassa sia per i servizi di consulenza. Inoltre il sito bancosardegna.it sarà costantemente aggiornato con i riferimenti delle filiali aperte e degli orari. La Banca rinnova l’invito a utilizzare i servizi di banca online, internet e mobile banking, e telefonica contattando il servizio clienti. E’ inoltre possibile effettuare operazioni bancarie, non solo di prelievo contante, utilizzando gli Atm evoluti.