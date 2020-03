Coronavirus, un morto e 52 nuovi contagiati in Sardegna

CAGLIARI. I dati quotidiani della protezione civile registrano in Sardegna 52 nuove persone contagiate e un deceduto (un'anziana di Bitti). I casi di coronavirus nella nostra isola salgono dunque a 494. In tutto sono invece 112 i pazienti ricoverati negli ospedali sardi di cui 20 in terapia intensiva. 350 sono le persone invece in isolamento domiciliare. Tredici le persone dimesse. In totale i deceduti salgono nell'isola salgono a 19. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 7 pazienti guariti, più altri 6 guariti clinicamente.

Leggi anche Coronavirus, contagi nella casa di riposo di Bitti: muore una donna

In totale sono stati effettuati nell'isola 3461 test. Dei 494 casi positivi complessivamente accertati, 83 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+9 rispetto all'ultimo aggiornamento), 21 (+4) nel Sud Sardegna, 7 a Oristano, 52 (+26) a Nuoro, 331 (+13) a Sassari.

Risale rispetto a ieri, in Italia, il numero di contagiati oggi 26 marzo. Complessivamente sono 62.013 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Mercoledì l'incremento era stato di 3.491. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto gli 80.539. Sono invece 8.165 i morti in Italia a causa del coronavirus, con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledì l'aumento era stato di 683.