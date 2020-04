Coronavirus: 800 euro per le famiglie svantaggiate, legge varata dalla Regione

CAGLIARI. Il pacchetto da 120 milioni di euro per le famiglie sarde in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 è legge. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità il disegno di legge della Giunta Solinas che prevede un'indennità di 800 euro per due mesi per i nuclei familiari con lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano ridotto o interrotto l'attività, partite Iva nella stessa situazione, soci di piccole imprese e disoccupati, compresi gli stagionali senza contratto rinnovato nel 2020.

Basterà un'autocertificazione che attesti un reddito inferiore a 800 euro mensili netti nei primi tre mesi di quest'anno e dove i beneficiari sono chiamati a indicare la condizione di «oggettiva difficoltà» in cui si trovano. Sarà infine la Giunta a deliberare entro 5 giorni dalla pubblicazione sul Buras del ddl criteri e modalità operative per provvedere all'erogazione che sarà effettuata dai Comuni. Quindi nella settimana dopo Pasqua le famiglie sarde potrebbero già percepire l'indennità.(ANSA).