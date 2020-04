Edicole, presìdi da tutelare: Regione in campo

CAGLIARI . Il ruolo fondamentale delle edicole impone alla Regione, alla Federazione degli editori, la Fieg, e all’Associazione dei comuni, l’Anci, di «impegnarsi insieme per salvaguardare la rete esistente, ammodernandola e potenziandola». È questo, in estrema sintesi, il contenuto del protocollo d’intesa firmato fra le parti per trasformare al più presto la rete delle edicole in «nuovi centri servizi destinati ai cittadini». Riconosciuto l’importante ruolo sociale svolto dalle edicole «quale presidio del territorio, soprattutto nei centri rurali e montani, ma anche per lo sviluppo del turismo», Regione, Fieg ed Anci «s’impegnano – è scritto nell’accordo – non solo a salvaguardare la rete esistente, ma soprattutto ad ampliarla perché possa diventare un punto qualificato in cui potranno essere erogati anche servizi regionali e comunali, di comunicazione istituzionale, attività informative e promozione nel settore turistico». In altre parole, il traguardo a breve scadenza è quello di una rivoluzione tecnologica. Destinata – è scritto in un altro passaggio – a «garantire ai gestori nuove fonti di reddito, ampliando beni e servizi da offrire al pubblico, con la possibilità quindi di svolgere, attraverso la funzione sociale delle edicole, nuove attività ad alto valore aggiunto a favore della comunità».

Gli interventi, com’è sottolineato in diversi articoli dell’accordo, saranno anche di natura economica. Nel dettaglio: è previsto un piano per «ristrutturare e riqualificare le edicole in moderni infopoint». Ancora: «I Comuni s’impegnano a ridurre gli oneri immobiliari e le tasse di concessione per l’occupazione del suolo pubblico, per salvaguardare la rete esistente, ma soprattutto l’apertura di nuove edicole non solo nelle città, ma anche nelle periferie e nelle località turistiche, con la liberalizzazione degli orari di apertura». Tra l’alto, è ricordato, a monte di quest’intesa c’è soprattutto la recente delibera di Giunta, che indica proprio le edicole come «indispensabile punto di riferimento per il progetto pilota di diffusione della strategia digitale». Infine, Regione, Fieg e Anci hanno preso anche l’impegno di sostenere, attraverso eventi e campagne, iniziative per l’educazione alla lettura di quotidiani, periodici e libri che da sempre sono e dovranno continuare a essere strumenti per la crescita culturale e civile».