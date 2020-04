Coronavirus, la Regione Friuli Venezia Giulia aiuta la Sardegna

Inviato un carico di materiale protettivo: "Non dimentichiamo chi ci ha dato una mano in passato"

«Durante quest'emergenza sanitaria il Friuli Venezia Giulia non dimentica l'aiuto ricevuto in passato e offre tutto il supporto possibile alle altre Regioni». Lo ha detto il vicegovernatore della Regione con delega a Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, confermando l'invio, attraverso un volo della Guardia di Finanza senza passeggeri, di un carico di materiali sanitari e dispositivi di protezione, in particolare tute, alla Sardegna.

«Martedì il sistema sanitario sardo sarebbe andato in estrema sofferenza di tute e altri dispositivi, rischiando di chiudere alcuni ospedali - ha spiegato Riccardi -, così ieri abbiamo immediatamente organizzato un trasporto d'emergenza e riaperto temporaneamente l'aeroporto di Ronchi dei Legionari. Abbiamo quindi caricato sui sedili quanto più materiale possibile sull'aereo giunto apposta da Cagliari, che è poi rapidamente ripartito. Quella al Covid-19 è una lotta che accomuna tutti gli italiani e siamo orgogliosi di aver potuto aiutare i sardi che, nonostante la distanza, hanno con la nostra Regione un legame forte».