Metano in Sardegna, passo avanti del Governo

Il ministro Patuanelli individua in una tariffa condivisa con le regioni lo strumento per abbattere i costi della dorsale

CAGLIARI. A piccoli passi, quasi senza dare nell’occhio e non risvegliare le forze contrarie, il governo sta cambiando posizione e approccio sul dossier metanizzazione. Prima le parole aperturiste della sottosegretaria Todde nel recente passato arruolata tra i più fervidi oppositori di qualunque idea di metanizzazione con la dorsale, adesso quelle felpate, ma che contano molto più politicamente, del ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli (M5S), che ieri mattina in Senato, rispondendo a una interrogazione del collega altoatesino Durnwalder, ha alla fine del suo intervento, pronunciato una frase apparentemente neutra ma invece molto importante per l’isola: il metano arriverà in Sardegna con forme che prevedono la compensazione dei costi; il sottinteso è che l’infrastruttura che può consentire questo è solo la dorsale.

