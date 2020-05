Coronavirus: cancellati 50 mila stipendi dei sardi, cig arrivata solo a 12mila

La crisi economica ha travolto anche l'isola: il bonus da 600 euro ancora di salvezza per 117mila persone

SASSARI. La crisi del coronavirus in Sardegna può essere misurata con i lavoratori finiti in cassa integrazione o con quelli che hanno richiesto il bonus nazionale da 600 euro. Il coronavirus ha cancellato gli stipendi di quasi 50mila sardi, mentre altri 117mila si sono dovuti aggrappare al bonus nazionale di 600 euro al mese. Per quanto riguarda la cassa integrazione, su 27.000 domande, solo 12.150 si sono visti accreditare l'assegno.

I dati arrivano dall’ultimo rapporto dell’Inps. Le procedure sono più celeri, ma ora è cominciata la corsa delle famiglie in difficoltà per ottenere l’ultimo contributo previsto dal Governo, il Reddito di emergenza.

Il servizio completo sul giornale in edicola e nella versione digitale