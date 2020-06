Solinas: «Pronte sei strutture per ospitare i turisti che dovessero risultare positivi»

SASSARI. La fase di riapertura della Sardegna è partita con più di una incertezza e col timore che quella curva dei contagi, così faticosamente piegata verso il basso, possa impennarsi nuovamente. Il presidente della Regione, Christian Solinas, rimane dell’opinione che si potessero fare cose diverse, ma dice che la Sardegna è preparata: «La maggioranza dei sardi chiede che vengano effettuati dei controlli - ribadisce -, non per finalità discriminatorie, quanto per la preoccupazione di garantire la salute pubblica, per sé e per chi arriva».

Presidente, ipotizzando l’arrivo di 2.5 milioni di persone. Ci sarà una presenza fisiologica di casi di positività. Questa prospettiva la spaventa?

«Non sono spaventato, ma sento la responsabilità di dovermi porre in anticipo di fronte alle possibili criticità per approntare le soluzioni idonee. È indispensabile mettere in campo tutte le cautele e approntare correttivi sul sistema sanitario, in modo da poter individuare rapidamente i nuovi casi e provvedere all’isolamento immediato».