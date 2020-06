Coronavirus, negativo il tampone sul passeggero della Moby arrivata a Cagliari

Allarme rientrato. Il viaggiatore era stato subito messo in isolamento

CAGLIARI. È negativo il tampone eseguito sul passeggero del traghetto Moby Drea arrivato questa mattina a Cagliari e proveniente da Civitavecchia, che aveva fatto scattare l'allarme per un caso sospetto di coronavirus. Al viaggiatore, che una volta a bordo era stata misurata la temperatura con esito 38 gradi, era stato fatto il tampone ed era stato messo in isolamento in attesa del responso. Poco fa è arrivato il risultato fortunatamente negativo. Gli altri passeggeri erano già stati fatti sbarcare.