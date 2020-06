Sardegna, pronta la legge per aumentare di nuovo il numero delle province

CAGLIARI. Dimezzate da un referendum che le aveva portato da 8 a 4, le province sarde resuscitano e riaumentano, facendo chiedere all'uomo della strada perché si era votato nel 2012, cioè appena otto anni fa, per ridurre costi e numero di poltrone. Quel voto viene cancellato ora che il consiglio regionale sembra d'accordo nella sua totalità per creare nuovi enti intermed che, alla fine, saranno nuovamente otto.

L'iter per istituire le nuove province in Sardegna è infatti iniziato oggi 19 giugno. In commissione Autonomia il presidente Pierluigi Saiu (Lega) ha messo all'ordine del giorno tutte le proposte di legge in campo. Sei in tutto: quella per l'istituzione della Gallura (presentata dal dem Giuseppe Meloni con il sardista Giovanni Satta), dell'Ogliastra (prima firma Salvatore Corrias del Pd), e un'altra dei Riformatori per allargare il perimetro della Città Metropolitana di Cagliari. Le altre tre riguardano la creazione della Città metropolitana di Sassari, due a firma di Antonello Peru (Cambiamo! Udc), la seconda del consigliere dei Progressisti Antonio Piu.

La commissione, ha spiegato Saiu, «proverà a unificare i testi e si riunirà mercoledì o giovedì prossimo». Non c'è una proposta di legge per l'istituzione della Provincia del Sulcis, ma in questo caso bastano le istanze arrivate in questi mesi da sindaci e amministratori locali. «Il parlamentino intende partire dalle richieste dei territori della Gallura, dell'Ogliastra e del Sulcis - ha chiarito Saiu - dalla volontà, quindi, espressa dagli amministratori di queste aeree per arrivare a un intervento legislativo che ridisegni il sistema di governo con la restituzione degli enti di area vasta».

Così, se tutti i progetti di legge venissero recepiti nel testo definitivo, la geografia politica della Sardegna verrebbe divisa in sei province - Gallura, Nuoro, Ogliastra, Oristano, Sulcis, Sud Sardegna - e due città metropolitane, Cagliari e Sassari. All'odg della prima commissione c'era anche il testo per l'inquadramento del personale di Forestas. Approvato giovedì, oggi è stato trasmesso in commissione Bilancio per il parere finanziario. Il parlamentino è riconvocato martedì alle 11 per la votazione finale. Il testo unificato, così perfezionato, entrerà in Aula alle 16 dello stesso giorno.