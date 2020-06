Missione smart working, la Regione mette il turbo

SASSARI. Una settimana prima del decreto Conte del 4 marzo, la Regione aveva già attivato lo smart working; la rivoluzione del mondo del lavoro in Sardegna è iniziata il 28 febbraio e ancora non è finita. Anzi, andrà sicuramente avanti sino al 31 dicembre «con circa la metà del personale che per tutto l'anno continuerà a lavorare da casa come da indicazioni del Governo - spiega l'assessora Valeria Satta - e poi chissà. Il mio obiettivo è favorire questa opportunità straordinaria che presenta molteplici vantaggi».

