Turismo, storia e natura: Renato Soru sogna la Costa d'Oro

ARBUS. La strada stretta, impervia, a una corsia o poco più, sembra portarti all’inferno, ma quando varchi il cancello dell’ex colonia marina per i figli dei minatori si apre il paradiso. Funtanazza è una delle tante cartoline mozzafiato della Sardegna, spedite tantissime volte e mai arrivate a destinazione. Un pezzo d’isola sconosciuto ai più che attende da anni una seconda chance. A onore del vero, una trentina d’anni fa ci aveva già provato la Snam dopo la chiusura delle miniere di Montevecchio. Ma è soprattutto Renato Soru, con la sua società Riva di Scintu srl rilevata dalla Snam, che da tempo cerca di recuperare l’ex colonia e trasformarla in un hotel a 5 stelle. Un progetto che ha superato l’esame dell’Ufficio di tutela del paesaggio e che ora dovrà passare al vaglio del comune di Arbus.

Nei progetti di Soru non c’è però solo Funtanazza, ma la riconversione di 19 chilometri della costa di Arbus, fino a Capo Pecora. Una rivoluzione all’insegna del binomio turismo e natura che valorizzi l’esistente senza aggiungere nuove costruzioni sulla costa. Perché il pensiero del Soru imprenditore non si discosta da quello del Soru politico, acerrimo nemico del cemento e padre del Ppr, oggi finito nel mirino della maggioranza di centrodestra. Ed è proprio con questa filosofia che l’ex governatore, ormai lontano dalla politica, punta a dare vita alla Costa d’Oro. Un’unica destinazione con un’offerta di 800 stanze per un turismo di qualità, distribuite in un cinque luoghi diversi del territorio di Arbus.

