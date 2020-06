La ministra dei Trasporti: «Modello spagnolo per la continuità territoriale in Sardegna»

SASSARI. Mette ancora a punto la cura per il grande malato. La ministra Paola De Micheli cerca la ricetta per far ripartire il gracile sistema dei trasporti isolano. La Sardegna si avvia ad avere un doppio monopolio, Tirrenia sui mari e Alitalia sui cieli. A questo si deve aggiungere lo tsunami coronavirus che ha spazzato via il sistema dei trasporti. E in Sardegna l’effetto è stato ancora più devastante con milioni di passeggeri persi. L’ulteriore ostacolo è la doppia continuità in scadenza. La marittima è stata prorogata fino a metà del 2021, ma già da ora si deve mettere a punto il nuovo sistema. Quella aerea è in regime di proroga da anni e il rischio è che la nuova Ct1 non veda la luce in tempi brevi. L’ultimo tassello di questo mosaico del caos dei cieli è Air Italy, il cui futuro sembra sempre più cupo.

