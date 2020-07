Affittare una vettura per le vacanze in Sardegna è diventato un lusso

SASSARI. Turisti in rivolta, noleggiare un’auto in Sardegna è diventato un lusso per pochi. Per una settimana si può arrivare a spendere quasi mille euro per un’utilitaria. Costi triplicati se confrontati con il 2019. E molti, una volta visti i prezzi, hanno desistito.

Articolo completo e altri servizi nel giornale in edicola e nella sua versione digitale