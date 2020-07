Delitto del lago, niente ricorso per i minori: in libertà tra meno di 5 anni

GHILARZA. Ha già mosso i primi passi fuori dalla struttura di Roma che la ospita dal giorno dell’arresto. Non da sola, ma sempre accompagnata dagli operatori, Giada Campus ha potuto lasciare per poche ore e in giorni diversi quelle mura in cui è reclusa dal settembre del 2018. Nelle prossime settimane, anche Cosmin Nita, varcherà la soglia dell’istituto minorile di Quartucciu. Non è ancora l’inizio vero e proprio dell’attività esterna che fa parte del percorso rieducativo, ma sono i primi contatti con la vita di tutti i giorni che i due ragazzi avevano interrotto quando finirono in manette, incastrati dalle intercettazioni ambientali che avevano svelato tutti i segreti e gli orrori dell’omicidio di Manuel Careddu.

Per loro un assaggio della libertà che godranno tra meno di cinque anni. Per l’assassinio del diciottenne di Macomer, commesso la sera dell’11 settembre del 2018 in un terreno nelle campagne di Soddì sulle sponde del lago Omodeo, Giada Campus e Cosmin Nita erano stati condannati a quattordici anni dal tribunale per i minori. Del gruppo di cinque amici, erano i due a non aver ancora compiuto diciotto anni la sera del delitto, commesso per risolvere i problemi insorti a causa di un debito di droga che avevano contratto proprio con Manuel Careddu. Il loro percorso giudiziario ha avuto quindi tempi e luoghi diversi rispetto a quello degli altri tre imputati, i poco più che ventenni ghilarzesi Christian Fodde, Riccardo Carta e Matteo Satta condannati rispettivamente all’ergastolo, a trent’anni e a sedici anni e otto mesi.