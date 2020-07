L'annuncio dell'Oms: Oristano e Nuoro province Covid free

SASSARI. «Due delle tre sole province italiane attualmente covid-free sono in Sardegna: si tratta di Nuoro e Oristano, la terza è Benevento». A sottolinearlo è Luca Fusaro, cosentino laureato in economia applicata ed esperto nell'analisi di dati, in questo periodo impegnato su quelli relativi all'emergenza sanitaria. «È un'ottima notizia per l'isola - dice l'analista calabrese - e sono ulteriori piccoli passi verso la fine della pandemia». L'Organizzazione mondiale della sanità per dichiarare conclusa una pandemia richiede due cicli di incubazione senza nuovi contagi, per il Covid-19 parliamo di un periodo di 28 giorni (14+14) senza nuovi casi di contagio.

