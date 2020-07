In Sardegna 13 incendi, per 4 roghi sono intervenuti i mezzi aerei

CAGLIARI. Sono 13 gli incendi che si sono sviluppati oggi 23 luglio in Sardegna dove sono andati distrutti oltre una decina di ettari. Quattro roghi hanno richiesto l'intervento del mezzo aereo del Corpo forestale. In particolare ad Assemini, è intervenuto l'elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Il rogo ha percorso una superficie, complessiva, di circa un ettaro di pascolo. Un elicottero si è alzato in volo anche nelle campagne di Bottida. Sono otto, invece, gli ettari di aree agricole e canneto andati in fumo a Soleminis, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Fiamme anche in Ogliastra a Girasole, dove è stato bruciato un ettaro di macchia mediterranea. Sul posto ha operato un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di San Cosimo. (Ansa).