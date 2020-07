Tre grossi incendi a Perfugas, Nuoro e Carbonia

SASSARI. Ancora una giornata impegnativa per le forze antincendio in Sardegna. Per ora si contano tre roghi nell'isola: a Nuoro, Perfugas e Carbonia. L'ultimo divampato, in ordine di tempo, è a Nuoro. Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Farcana sta intervenendo su un incendio di interfaccia in agro del comune di NUoro, località Riu Tiesi. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Nuoro.

Un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Limbara è intervenuto su un incendio in agro del comune di Perfugas, località San Rocco. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Bortigiadas.

Altro rogo nel sud.dell'isola dove un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Marganai sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Carbonia località Caput acquas. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Carbonia.