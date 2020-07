Sei nuovi casi di Covid in Sardegna: uno a Sassari e cinque nel sud dell'isola

CAGLIARI. Sei nuovi casi di Covid in Sardegna: uno a Sassari, due nella Citta Metropolitana di Cagliari e tre nel Sud Sardegna (riferibili a tre cittadini stranieri extracomunitari). Salgono quindi a 1.392 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertatidall'inizio dell'emergenza.

È stato rivisto invece il numero dei decessi, sono scesi di nuovo a 134: la donna novantenne del nuorese, inclusa fra le vittime nel precedente bollettino, non risultava più positiva al Covid-19.

In totale sono stati eseguiti 104.201 tamponi. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 5, nessuno in terapia intensiva, mentre 16 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.234 pazienti guariti (+1 rispetto al dato di ieri), più altri 3 guariti clinicamente.

Sul territorio, dei 1.392 casi positivi complessivamente accertati, 261 (+2) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 105 (+3) nel Sud Sardegna, 61 a Oristano, 82 a Nuoro, 883 (+1) a Sassari.