La vignetta di Gef: trenino verde, l'Arst lo dà a noleggio

MANDAS. Il trenino verde è stato dato in noleggio per le tratte Mandas-Seui e Mandas-Laconi. Diversi turisti, che avrebbero voluto prenotare online un biglietto dal 20 settembre e sono andati sul sito apposito o su quello dell'Arst che lo ha in carico, si sono ritrovati l'invito a contattare via mail delle società private cui sono state noleggiate quasi tutte le date disponibili (tutte di domenica). Un sistema che per alcuni è "respingente". Il presidente dell'Arst Chicco Porcu spiega che il trenino verde «è un investimento sulle zone interne, ma è anche dispendioso per l'azienda», che non può accollarsi le spese dei servizi a bordo. «Non si tratta di un noleggio in esclusiva - chiarisce - chiunque lo può richiedere». (antonello palmas)