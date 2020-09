Ordinanza di Solinas: nelle case con persone positive al coronavirus stop alla differenziazione dei rifiuti

CAGLIARI. Una nuova ordinanza del presidente della Regione, Christian Solinas, aggiorna un precedente provvedimento del mese di aprile per regolare il sistema di raccolta differenziata nelle abitazioni dove vivono delle persone positive al Coronavirus, sottoposte a un regime di quarantena o in isolamento.

In queste abitazioni deve essere sospesa la differenziazione e tutti i rifiuti devono essere conferiti in maniera indifferenziata. Spetterà ai Comuni informare i cittadini interessati del nuovo regime di raccolta e predisporre, se necessario, un maggiore frequenza nel ritiro per evitare che i sacchetti rimangano nelle abitazioni per troppo tempo. I nominativi delle persone in isolamento o in quarantena vengono comunicati dall'autorità sanitaria ai Comuni.

Le Province e l'Area metropolitana di Cagliari possono autorizzare un raddoppio della capacità di stoccaggio degli impianti. I rifiuti provenienti dalle abitazioni di persone in isolamento o in quarantena saranno conferiti al termovalorizzatore di Macchiareddu..