Grenache, l’isola fa incetta di medaglie

MONTPELLIER. La Sardegna ha fatto ancora una volta la parte del leone nel prestigioso concorso internazionale Grenaches du monde, dedicato al vitigno che nell’isola prende il nome di Cannonau e che rappresenta molto più che un prodotto agroalimentare, ma un elemento identitario per eccellenza. Nel concorso organizzato in Francia dal Conseil Interprofessionnel des Vins du Roussillon all'Italia sono andate in tutto 56 medaglie (41 ori e 15 argenti), di cui ben 37 sono state attribuite ai vini sardi (26 ori e 11 argenti). In crescita: lo scorso anno furono 32. La Sardegna si conferma regione leader nella produzione legata al Grenache, detto Garnacha in Spagna, Garnatxa in Catalogna, Tai Rosso nel Veneto, Gamay in Umbria, Alicante in Toscana, Granaccia in Liguria, Bordò nelle Marche e appunto Cannonau nella terra dei nuraghi.Le giurie erano composte da 70 giudici internazionali (18 italiani) che hanno degustato “alla cieca” 850 vini (180 italiani). Ecco nel dettaglio i risultati ottenuti dalle cantine sarde.Queste le 26 medaglie d’oro. Per la Doc Alghero Rosso:(Tenute Sella & Mosca, Alghero). Per la Doc Cannonau di Sardegna i rossi:(Cantina sociale di Dolianova);(Agrifertas, Siniscola);(Siddùra, Luogosanto);(Pranu tuvara, Cardedu);(Tenuta Asinara, Sorso);(Tenuta Asinara, Sorso);(Montisci, Mamoiada);(Cantina della vernaccia, Oristano);(Berritta, Dorgali);(Tresmontes, Sorso);(Quartomoro, Arborea);(Polinas, Bonnanaro);(Li seddi, Badesi);(Parpinello, Alghero);(Lecca, Loceri);(Locanda Murales, Olbia);(Su'entu, Sanluri);(Montiferru, Santu Lussurgiu);(Tenute Il vigneto, Lanusei);(Tenute Sella & Mosca, Alghero);(S.M. La Palma, Alghero); tra i passiti il(Cantina Santadi).Ecco le 11 medaglie d’argento. Per la Doc Cannonau di Sardegna i rossi(Olianas, Gergei);(Deaddis, Sedini);(Zanatta, Olbia);(Cantina di Orgosolo);(Masone Mannu, Monti);(Cuccaru, Sassari); per il Rosso Riserva:(Atha ruja poderi, Dorgali);(Viticoltori della Romangia, Sorso). Per il rosato:(Agrifertas, Siniscola);(Surrau, Arzachena). Per il passito-rouge:(Cantina sociale Dorgali).Tra gli otto “ambasciatori”, premio attribuito ai vini che anno ottenuto il miglior punteggio di degustazione in una categoria con un alto numero di annate presentate, per la Sardegna è stato elettodi Su'entu, Sanluri.