Coronavirus, nuova ordinanza di Solinas: test di ingresso in Sardegna

CAGLIARI. Firmata stasera la nuova ordinanza del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, per il contrasto della diffusione epidemiologica nell'isola, che proroga quella adottata l'11 settembre scorso e in scadenza domani, ma impugnata dal Governo per gli articoli relativi ai test obbligatori per i passeggeri in entrata nell'Isola. Il Tar Sardegna ha già sospeso l'efficacia della parte oggetto del ricorso per violazione dell'articolo 16 della Costituzione sulla libera circolazione delle persone e domani si riunirà in Camera di Consiglio per formulare il giudizio di merito che dovrebbe essere pubblicato giovedì 8.