Elezioni, salta la visita di Salvini a Porto Torres e Nuoro

Annullato il tour in Sardegna in vista delle elezioni amministrative del 25 e 26 ottobre

SASSARI. Salvini non viene più in Sardegna. Annullata la visita del 22 ottobre che per il leader della Lega prevedeva le tappe di Porto Torres e Nuoro per sostenere i candidati a sindaco in vista delle Comunali del 25 e 26 ottobre.

Il programma della visita era stato pubblicato su Facebook dal coordinatore regionale della Lega, il deputato Eugenio Zoffili, che avrebbe comunque seguito le manifestazioni a distanza, da casa sua, dove sta trascorrendo la quarantena perché risultato positivo al Covid-19. (Ansa).